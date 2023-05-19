Власов Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.07.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1987
Отец: Власов Сергей Викторович
Мать: Власова Елена Павловна
Рождение ребёнка
2011
Дочь: Власова Мария Павловна
Мать ребёнка: Власюк Екатерина Владимировна
Рождение ребёнка
02.02.2017
Дочь: Власова Дарья Павловна
Мать ребёнка: Власюк Екатерина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно