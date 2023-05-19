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Власов Павел Сергеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1987

Отец: Власов Сергей Викторович

Мать: Власова Елена Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
2011

Дочь: Власова Мария Павловна

Мать ребёнка: Власюк Екатерина Владимировна

Сертолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
02.02.2017

Дочь: Власова Дарья Павловна

Мать ребёнка: Власюк Екатерина Владимировна

Сертолово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власюк Екатерина Владимировна

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