Сёмина (Тебенева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмина (Тебенева) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1927

Отец: Тебенев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сёмин Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сёмин Алексей Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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