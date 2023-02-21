Сёмина (Тебенева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1927
Отец: Тебенев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сёмин Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сёмин Алексей Кузьмич
Смерть
Неизвестно