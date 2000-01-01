Сёмин Алексей Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сёмин Алексей Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1927

Дата смерти

23.09.1987

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927

Отец: Сёмин Кузьма Никитович

Мать: Сёмина Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
21.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сёмина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сёмина Мария Ивановна

Смерть
23.09.1987
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старт"
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