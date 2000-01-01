Сёмин Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1927
Дата смерти23.09.1987
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1927
Отец: Сёмин Кузьма Никитович
Мать: Сёмина Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
21.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сёмина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сёмина Мария Ивановна
Смерть
23.09.1987
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище "Старт"