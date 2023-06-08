Собенникова (Бородина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСобенникова (Бородина) Татьяна

Собенникова (Бородина) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1954

Отец: Бородин Анатолий Андреевич

Мать: Бородина Вера

Рождение ребёнка
13.05.1976

Дочь: Собенникова Татьяна

Отец ребёнка: Чернигов Александр

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
21.?.1983

Муж: Собенников Дмитрий

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.01.1984

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Собенников Дмитрий

Братск, город Братск, Иркутская область
Развод
Неизвестно

Муж: Чернигов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернигов Александр