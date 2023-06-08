Собенникова (Бородина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1954
Отец: Бородин Анатолий Андреевич
Мать: Бородина Вера
Рождение ребёнка
13.05.1976
Дочь: Собенникова Татьяна
Отец ребёнка: Чернигов Александр
Бракосочетание
21.?.1983
Муж: Собенников Дмитрий
Рождение ребёнка
06.01.1984
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Собенников Дмитрий
Развод
Неизвестно
Муж: Чернигов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернигов Александр