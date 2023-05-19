Собенникова (Чернигова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения13.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1976
Отец: Чернигов Александр
Мать: Собенникова Татьяна
Рождение ребёнка
05.09.1994
Сын: Чупин Мирослав
Отец ребёнка: Чупин Дмитрий
Рождение ребёнка
?.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харинюк Юрий
Рождение ребёнка
08.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харинюк Юрий
Развод
Неизвестно
Муж: Чупин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харинюк Юрий