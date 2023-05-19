Собенникова (Чернигова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собенникова (Чернигова) Татьяна

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Место рождения

Братск, город Братск, Иркутская область

Дата рождения

13.05.1976

Пол

Женский

Отец

Около 1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1969 г.р.

Дети

1994 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1976

Отец: Чернигов Александр

Мать: Собенникова Татьяна

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.09.1994

Сын: Чупин Мирослав

Отец ребёнка: Чупин Дмитрий

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
?.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харинюк Юрий

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харинюк Юрий

Братск, город Братск, Иркутская область
Развод
Неизвестно

Муж: Чупин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харинюк Юрий