Перевозников Дмитрий (Митка) Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1631
Дата смертиОколо 1690
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631
Отец: Перевозников Василий (Васка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Сын: Перевозников Степан (Стенка) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1669
Сын: Перевозников Семен (Сенка) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1690