Перевозников Дмитрий (Митка) Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозников Дмитрий (Митка) Васильев

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Место рождения

Оглоблино, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

Около 1631

Дата смерти

Около 1690

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631

Отец: Перевозников Василий (Васка) Иванов

Мать: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Перевозников Степан (Стенка) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Перевозников Семен (Сенка) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Смерть
Около 1690
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