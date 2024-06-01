Антипин Григорий Мартынович
Место рождения
Дата рождения30.09.1861
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1861
Крещение
12.11.1861
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
30.10.1891
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1896
Мать ребёнка: Антипина (Клементьева) Анастасия Федотовна
Смерть
До 1917