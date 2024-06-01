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Антипин Григорий Мартынович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

30.09.1861

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1861

Отец: Антипин Мартын Козмин (Кузьмич)

Мать: Антипина Параскева Савельевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Крещение
12.11.1861
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
30.10.1891

Жена: Антипина (Клементьева) Анастасия Федотовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1896

Сын: Антипин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Антипина (Клементьева) Анастасия Федотовна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
До 1917

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