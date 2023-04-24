Тизенгаузен (Вейнер) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тизенгаузен (Вейнер) Зинаида Петровна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

03.06.1877

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Тизенгаузен Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Тизенгаузен Дмитрий Орестович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мясников Елена

Отец ребёнка: Тизенгаузен Дмитрий Орестович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1905

Сын: Тизенгаузен Орест Дмитриевич

Отец ребёнка: Тизенгаузен Дмитрий Орестович

Ямбург
Рождение ребёнка
1909

Сын: Тизенгаузен Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Тизенгаузен Дмитрий Орестович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1912

Сын: Тизенгаузен Владимир

Отец ребёнка: Тизенгаузен Дмитрий Орестович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тизенгаузен Дмитрий Орестович

Смерть
1968
Волжский
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