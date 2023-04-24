Тизенгаузен (Вейнер) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения03.06.1877
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Тизенгаузен Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Тизенгаузен Дмитрий Орестович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мясников Елена
Отец ребёнка: Тизенгаузен Дмитрий Орестович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тизенгаузен Орест Дмитриевич
Отец ребёнка: Тизенгаузен Дмитрий Орестович
Ямбург
Рождение ребёнка
1909
Сын: Тизенгаузен Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Тизенгаузен Дмитрий Орестович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Тизенгаузен Владимир
Отец ребёнка: Тизенгаузен Дмитрий Орестович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1968
Волжский