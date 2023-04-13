Кучеренко Константин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
02.11.1858
Рождение ребёнка
26.07.1860
Дочь: Селезнева Прасковья Константиновна
Мать ребёнка: Кучеренко Елизавета Романовна
Рождение ребёнка
17.01.1865
Сын: Кучеренко Афанасий Константинович
Мать ребёнка: Кучеренко Елизавета Романовна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Бодрова Клавдия Константиновна
Мать ребёнка: Кучеренко Елизавета Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно