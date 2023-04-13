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Кучеренко Константин Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кучеренко Федор Яковлевич

Мать: Кучеренко Мария Петровна

Бракосочетание
02.11.1858

Жена: Кучеренко Елизавета Романовна

Рождение ребёнка
26.07.1860

Дочь: Селезнева Прасковья Константиновна

Мать ребёнка: Кучеренко Елизавета Романовна

Рождение ребёнка
17.01.1865

Сын: Кучеренко Афанасий Константинович

Мать ребёнка: Кучеренко Елизавета Романовна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Бодрова Клавдия Константиновна

Мать ребёнка: Кучеренко Елизавета Романовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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