Акишин Ерик Дмитриевич
Место рожденияЕрмишинский район Московской области
Дата рождения17.06.1910
Дата смерти22.11.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Ермишинский район Московской области
Рождение ребёнка
01.11.1945
Дочь: Акишина Светлана Ериковна
Мать ребёнка: Акишина Надежда Васильевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
22.11.1991
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область