Акишин Ерик Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акишин Ерик Дмитриевич

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Место рождения

Ермишинский район Московской области

Дата рождения

17.06.1910

Дата смерти

22.11.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермишинский район Московской области
Рождение ребёнка
01.11.1945

Дочь: Акишина Светлана Ериковна

Мать ребёнка: Акишина Надежда Васильевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
22.11.1991
Орехово-Зуево, Орехово-Зуево, Московская область
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