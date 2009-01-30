Акишина (Раенко) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акишина (Раенко) Надежда Васильевна

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Место рождения

деревня Михайловка Пирятинский район Полтавской области

Дата рождения

30.09.1926

Дата смерти

30.01.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Михайловка Пирятинский район Полтавской области
Рождение ребёнка
01.11.1945

Дочь: Акишина Светлана Ериковна

Отец ребёнка: Акишин Ерик Дмитриевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
30.01.2009
Демихово, Орехово-Зуево, Московская область
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