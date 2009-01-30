Акишина (Раенко) Надежда Васильевна
Место рождениядеревня Михайловка Пирятинский район Полтавской области
Дата рождения30.09.1926
Дата смерти30.01.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Михайловка Пирятинский район Полтавской области
Рождение ребёнка
01.11.1945
Дочь: Акишина Светлана Ериковна
Отец ребёнка: Акишин Ерик Дмитриевич
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
30.01.2009
Демихово, Орехово-Зуево, Московская область