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Илья (Семёнов)

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.07.1797

Дата смерти

05.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1797

Отец: Симон (Семён) Косьмин

Мать: Елизавета Стефанова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.07.1824

Жена: Параскева (Власова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1832

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Параскева (Власова)

Смерть
05.01.1835
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
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