Илья (Семёнов)
Место рождения
Дата рождения20.07.1797
Дата смерти05.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1797
Отец: Симон (Семён) Косьмин
Мать: Елизавета Стефанова
Бракосочетание
22.07.1824
Жена: Параскева (Власова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.09.1832
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Параскева (Власова)
Смерть
05.01.1835
вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева