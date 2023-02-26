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Залесская Екатерина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Залесский Александр Иосифов

Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1875

Сын: Залесский Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1877

Дочь: Зоя Иосифова

Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович

Глубокое, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Чистякова-Залесская Мария Иосифова

Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Яскина-Залесская Екатерина Иосифова

Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович

Глубокое, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Юлия Иосифова

Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: София Иосифова

Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Залесский Леонид Иосифович

Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович

Глубокое, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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