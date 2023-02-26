Залесская Екатерина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Залесский Александр Иосифов
Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1875
Сын: Залесский Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1877
Дочь: Зоя Иосифова
Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Чистякова-Залесская Мария Иосифова
Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Яскина-Залесская Екатерина Иосифова
Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Юлия Иосифова
Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: София Иосифова
Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Залесский Леонид Иосифович
Отец ребёнка: Залесский Иосиф Антонович
Смерть
Неизвестно