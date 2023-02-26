Залесский Иосиф Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: Залесский Антон Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1859
Дочь: Юлия Иосифова
Мать ребёнка: Залесская Александра Косьмина
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1859
отставной канцелярский служитель 1-го разряда
Рождение ребёнка
1864
Сын: Залесский Александр Иосифов
Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1875
Сын: Залесский Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова
сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1877
Дочь: Зоя Иосифова
Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Чистякова-Залесская Мария Иосифова
Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Яскина-Залесская Екатерина Иосифова
Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
До 1882
Дочь: Юлия Иосифова
Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: София Иосифова
Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Залесский Леонид Иосифович
Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно