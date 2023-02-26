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Залесский Иосиф Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Залесский Антон Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1859

Дочь: Юлия Иосифова

Мать ребёнка: Залесская Александра Косьмина

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
1859
отставной канцелярский служитель 1-го разряда
Рождение ребёнка
1864

Сын: Залесский Александр Иосифов

Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1875

Сын: Залесский Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова

сельцо Глубокое Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1877

Дочь: Зоя Иосифова

Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова

Глубокое, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Чистякова-Залесская Мария Иосифова

Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Яскина-Залесская Екатерина Иосифова

Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова

Глубокое, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Юлия Иосифова

Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: София Иосифова

Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Залесский Леонид Иосифович

Мать ребёнка: Залесская Екатерина Михайлова

Глубокое, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залесская Александра Косьмина

Смерть
Неизвестно
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