Кошкина Авдотья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Авдотья Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Кошкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Тарасович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Кошкин Иван Тарасович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Иван Тарасович

Смерть
Неизвестно
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