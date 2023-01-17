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Кошкин Иван Иванович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кошкин Иван Тарасович

Мать: Кошкина Авдотья Сидоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кошкин Лука Иванович

Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кошкин Ипат Иванович

Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кошкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Семён Иванович

Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Акулина Перфиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: АвдотьяИвановна

Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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