Кошкин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кошкин Иван Тарасович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кошкин Лука Иванович
Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кошкин Ипат Иванович
Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: АвдотьяИвановна
Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Кошкина Акулина Перфиловна
Смерть
Неизвестно