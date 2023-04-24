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Княска Родионов

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Родион Давыдов

Мать: ?

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марья Ульянова

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Данила Ульянов

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Константин Ульянов

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Ульянова

Мать ребёнка: Ульяна Алексеева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Андреева

Смерть
1789
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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