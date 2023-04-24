Княска Родионов
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Родион Давыдов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марья Ульянова
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Данила Ульянов
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Константин Ульянов
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Ульянова
Мать ребёнка: Ульяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Андреева
Смерть
1789