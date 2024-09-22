Болашев Мирон Миронович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болашева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Балашева Параскева Мироновна
Мать ребёнка: Болашева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.04.1891
Дочь: Болашева Пелагея Мироновна
Мать ребёнка: Болашева Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно