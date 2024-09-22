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Болашев Мирон Миронович

Место рождения

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болашева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Балашева Параскева Мироновна

Мать ребёнка: Болашева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.04.1891

Дочь: Болашева Пелагея Мироновна

Мать ребёнка: Болашева Анна Алексеевна

Спасск-Рязанский, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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