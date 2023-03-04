Мамаева Афанасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти29.01.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1883
Дочь: Мамаева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
12.03.1884
Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1904