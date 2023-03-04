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Мамаева Афанасия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

29.01.1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1883

Дочь: Мамаева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1884

Сын: Мамаев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мамаев Иван Фёдорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Иван Фёдорович

При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.01.1904
При кладбище Поломском, Орловский уезд, Вятская губерния
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