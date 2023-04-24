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Бухарцов Василий Ларионов

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Бухарцов Ларион Фадеев

Мать: Бухарцова Федосья Михайлова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Вера Васильева

Мать ребёнка: Бухарцова Неонила Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Бухарцова Неонила Иванова

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухарцова Неонила Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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