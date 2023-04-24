Бухарцов Василий Ларионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Вера Васильева
Мать ребёнка: Бухарцова Неонила Иванова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Бухарцова Неонила Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795