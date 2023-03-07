Булатова (Старковых) Татьяна Андреева
Место рождениядер. Софроновская, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Софроновская, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1727
Дочь: Ашихмина Анна Сергеева
Отец ребёнка: Булатов Сергей Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: Булатов Сергей Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Беляева Варвара Сергеева
Отец ребёнка: Булатов Сергей Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Булатов Иван Сергеев
Отец ребёнка: Булатов Сергей Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырская крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763