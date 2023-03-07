Булатова (Старковых) Татьяна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Старковых) Татьяна Андреева

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Место рождения

дер. Софроновская, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Софроновская, Ильинская волость, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1727

Дочь: Ашихмина Анна Сергеева

Отец ребёнка: Булатов Сергей Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Булатов Михаил Сергеев

Отец ребёнка: Булатов Сергей Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Беляева Варвара Сергеева

Отец ребёнка: Булатов Сергей Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Булатов Иван Сергеев

Отец ребёнка: Булатов Сергей Емельянов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Сергей Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
монастырская крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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