Булатов Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБулатов Иван Сергеев

Булатов Иван Сергеев

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Булатов Сергей Емельянов

Мать: Булатова Татьяна Андреева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Булатов Тарас Иванов

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Евдокия Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close