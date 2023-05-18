Булатов Иван Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Булатов Тарас Иванов
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763