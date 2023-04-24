Пелагея Яковлева
Место рождения
Дата рожденияДо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793
Отец: Белоусов Яков Михайлов
Бракосочетание
22.05.1809
Муж: Прохор Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.05.1822
Дочь: Елена Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Сергеев
Рождение ребёнка
16.01.1825
Дочь: Татьяна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Сергеев
сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1831
Дочь: Феодосия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Сергеев
Смерть
Неизвестно