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Пелагея Яковлева

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1793

Отец: Белоусов Яков Михайлов

Мать: Белоусова Агрипина Ильина

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.05.1809

Муж: Прохор Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.05.1822

Дочь: Елена Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Сергеев

Рождение ребёнка
16.01.1825

Дочь: Татьяна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Сергеев

сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1831

Дочь: Феодосия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Сергеев

Смерть
Неизвестно
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