Крюкова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Нужно уточнить этот ли Михаил является ей мужем.
Рождение ребёнка
06.01.1923
Сын: Крюков Василий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Родителям было Михаилу - 31 год, Аграфене - 29 лет. Нужно уточнить этот ли Михаил является его отцом.