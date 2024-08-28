Крюкова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Михаил Петрович

Нужно уточнить этот ли Михаил является ей мужем.
Рождение ребёнка
06.01.1923

Сын: Крюков Василий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Криуши, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Родителям было Михаилу - 31 год, Аграфене - 29 лет. Нужно уточнить этот ли Михаил является его отцом.

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