Мартемьянова (Аристова) Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянова (Аристова) Ефросинья Андреевна

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Место рождения

Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов (макинск Ул. Лесная Д. 23) Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
01.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартемьянов (макинск Ул. Лесная Д. 23) Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боголюбская Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Возм. Гирченко Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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