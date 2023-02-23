Мартемьянова (Аристова) Ефросинья Андреевна
Место рожденияАкмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Акмолинская обл., Макинский р-н, с. Белоцерковка
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов (макинск Ул. Лесная Д. 23) Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
01.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мартемьянов (макинск Ул. Лесная Д. 23) Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боголюбская Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Возм. Гирченко Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Сергей Алексеевич
Смерть
Неизвестно