Кожемякина (Чернякова) ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемякин Викентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемякин Сидор Тимофеевич
Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожемякин Тимофей ?
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кожемякин Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кожемякин Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей ?
Смерть
Неизвестно