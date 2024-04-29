Кожемякина (Чернякова) ? ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКожемякина (Чернякова) ? ?

Кожемякина (Чернякова) ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Викентий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожемякин Сидор Тимофеевич

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемякин Тимофей ?

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кожемякин Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей ?

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кожемякин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кожемякин Тимофей ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.