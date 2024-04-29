Кожемякин Тимофей ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемякин Викентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кожемякина (Чернякова) ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожемякин Сидор Тимофеевич
Мать ребёнка: Кожемякина (Чернякова) ? ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кожемякин Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Кожемякина (Чернякова) ? ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кожемякин Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Кожемякина (Чернякова) ? ?
Смерть
Неизвестно