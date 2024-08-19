Kaugare (Kriķe) Dace — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kaugare (Kriķe) Dace

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Место рождения

Latvia

Дата рождения

26.06.1957

Дата смерти

11.03.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sinkevičs ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sinkevičs ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Sinkevičs ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.03.1994
Похороны
Неизвестно

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