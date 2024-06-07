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Козел Емельян Данилович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козел Степан Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бегун (Козёл) Матрёна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козел Даниил Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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