Спирина Серафима Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Серафима Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1930

Дата смерти

09.05.?

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1930

Отец: Спирин Александр ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1953

Дочь: Вакулюк Надежда Александровна

Отец ребёнка: Спирин Александр Максимович

Рождение ребёнка
27.07.1960

Сын: Спирин Сергей Александрович

Отец ребёнка: Спирин Александр Максимович

Смерть
09.05.?
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