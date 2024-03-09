Спирина Серафима Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1930
Дата смерти09.05.?
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1930
Отец: Спирин Александр ?
Рождение ребёнка
22.03.1953
Дочь: Вакулюк Надежда Александровна
Отец ребёнка: Спирин Александр Максимович
Рождение ребёнка
27.07.1960
Сын: Спирин Сергей Александрович
Отец ребёнка: Спирин Александр Максимович
Смерть
09.05.?