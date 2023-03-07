Сакутин Афанасий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакутин Афанасий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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