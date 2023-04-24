Ливанисова (Галищева) Анна Прохоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1814
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814
Бракосочетание
27.10.1834
Рождение ребёнка
01.09.1835
Сын: Ливанисов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Ливанисов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
26.07.1837
Отец ребёнка: Ливанисов Иван Трофимович
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
19.05.1840
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ливанисов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
04.04.1842
Сын: Ливанисов Константин Иванович
Отец ребёнка: Ливанисов Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ливанисов Иван Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1855