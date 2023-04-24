Ливанисова (Галищева) Анна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливанисова (Галищева) Анна Прохоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1814

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1814

Отец: Галищев Прохор Афанасьевич

Мать: Галищева Василиса Федоровна

Бракосочетание
27.10.1834

Муж: Ливанисов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
01.09.1835

Сын: Ливанисов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ливанисов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
26.07.1837

Сын: Ливанисов Макар Иванович

Отец ребёнка: Ливанисов Иван Трофимович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
19.05.1840

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ливанисов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
04.04.1842

Сын: Ливанисов Константин Иванович

Отец ребёнка: Ливанисов Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ливанисов Павел Иванович

Отец ребёнка: Ливанисов Иван Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1855
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