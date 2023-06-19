Горох? (Кузьменко) Татьяна Поликарповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Казанник Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Казанник Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.02.1882
Дочь: Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Казанник Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Казанник Киприан Григорьевич
Отец ребёнка: Казанник Григорий Иванович
Восприемник
?.09.1886
у Анны Моисеевны Маврица
Восприемник
?.09.1886
у Анны Моисеевны Маврица
Рождение ребёнка
28.12.1886
Сын: Казанник Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Казанник Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанник Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Казанник Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно