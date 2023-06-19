Горох? (Кузьменко) Татьяна Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горох? (Кузьменко) Татьяна Поликарповна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Казанник Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Казанник Григорий Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1882

Дочь: Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Казанник Григорий Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Казанник Киприан Григорьевич

Отец ребёнка: Казанник Григорий Иванович

Криски, Чернігівська область
Восприемник
?.09.1886
у Анны Моисеевны Маврица
Восприемник
?.09.1886
у Анны Моисеевны Маврица
Рождение ребёнка
28.12.1886

Сын: Казанник Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Казанник Григорий Иванович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанник Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Казанник Григорий Иванович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанник Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно