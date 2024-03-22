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Казанник Григорий Иванович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1833

Дата смерти

09.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Казанник Иван Григорьевич

Мать: Казанник Мария

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1834
Криски, Чернігівська область
дом №115
Рождение ребёнка
1862

Сын: Казанник Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Горох? Татьяна Поликарповна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1882

Дочь: Марина Григорьевна

Мать ребёнка: Горох? Татьяна Поликарповна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Казанник Киприан Григорьевич

Мать ребёнка: Горох? Татьяна Поликарповна

Криски, Чернігівська область
Поручитель
?.05.1886
У Ксенофонта Даниловича Казанник
Рождение ребёнка
28.12.1886

Сын: Казанник Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Горох? Татьяна Поликарповна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанник Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Горох? Татьяна Поликарповна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горох? Татьяна Поликарповна

Смерть
09.03.1888
Криски, Чернігівська область
Причина смерти: от тифа
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