Казанник Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти09.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Казанник Иван Григорьевич
Мать: Казанник Мария
Место жительства
1834
дом №115
Рождение ребёнка
1862
Сын: Казанник Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Горох? Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
20.02.1882
Дочь: Марина Григорьевна
Мать ребёнка: Горох? Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Казанник Киприан Григорьевич
Мать ребёнка: Горох? Татьяна Поликарповна
Поручитель
?.05.1886
У Ксенофонта Даниловича Казанник
Рождение ребёнка
28.12.1886
Сын: Казанник Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Горох? Татьяна Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанник Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Горох? Татьяна Поликарповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1888
Причина смерти: от тифа