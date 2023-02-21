Костина Соломонида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Соломонида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1887

Сын: Костин Александр Иванович

Отец ребёнка: Костин Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Костин Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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