Костина Соломонида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1887
Сын: Костин Александр Иванович
Отец ребёнка: Костин Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Костин Иван Степанович
Смерть
Неизвестно