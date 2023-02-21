Юрьев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Юрьев Михаил

Мать: не указана

Смерть
1945
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