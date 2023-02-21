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Юрьев Сергей Михайлович
Юрьев Сергей Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
1945
Пол
Мужской
Отец
Юрьев Михаил
Около 1870 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Юрьев Михаил
Мать: не указана
Смерть
1945
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