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Скоробогатько Фёдор Иванович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Скоробогатько Иван Васильевич

Мать: Скоробогатько Екатерина

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатько Евфросинья Авраамовна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Скоробогатько Никита Фёдорович

Мать ребёнка: Скоробогатько Евфросинья Авраамовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Скоробогатько Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Скоробогатько Евфросинья Авраамовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Велентей (Скоробогатько) Гликерия Фёдоровна

Мать ребёнка: Скоробогатько Евфросинья Авраамовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1866

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