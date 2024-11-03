Скоробогатько Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Скоробогатько Никита Фёдорович
Мать ребёнка: Скоробогатько Евфросинья Авраамовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Скоробогатько Виктор Фёдорович
Мать ребёнка: Скоробогатько Евфросинья Авраамовна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Велентей (Скоробогатько) Гликерия Фёдоровна
Мать ребёнка: Скоробогатько Евфросинья Авраамовна
Смерть
После 1866