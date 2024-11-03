Скоробогатько Евфросинья Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатько Евфросинья Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1866

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатько Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Скоробогатько Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Скоробогатько Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Велентей (Скоробогатько) Гликерия Фёдоровна

Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1866

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