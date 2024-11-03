Скоробогатько Евфросинья Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Сын: Скоробогатько Никита Фёдорович
Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Скоробогатько Виктор Фёдорович
Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Велентей (Скоробогатько) Гликерия Фёдоровна
Отец ребёнка: Скоробогатько Фёдор Иванович
Смерть
После 1866