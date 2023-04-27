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(de Comyn) NN

Место рождения

Badenoch, Scotland

Дата рождения

Около 1251

Дата смерти

Около 1337

Пол

Женский

Отец

Около 1223 г.р.

Мать

Около 1224 г.р.

Муж

Около 1250 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1251

Отец: Comyn John Red

Мать: Stewart Eve

Badenoch, Scotland
Бракосочетание
1263

Муж: Macdubhgaill Alasdair

Scotland
Рождение ребёнка
1269

Сын: Macdúbhgaill John

Отец ребёнка: Macdubhgaill Alasdair

Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Married in 1263.
Смерть
Около 1337
Dunstaffnage Castle
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