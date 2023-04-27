(de Comyn) NN
Место рожденияBadenoch, Scotland
Дата рожденияОколо 1251
Дата смертиОколо 1337
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1251
Отец: Comyn John Red
Мать: Stewart Eve
Badenoch, Scotland
Бракосочетание
1263
Scotland
Рождение ребёнка
1269
Сын: Macdúbhgaill John
Отец ребёнка: Macdubhgaill Alasdair
Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
Married in 1263.
Смерть
Около 1337
Dunstaffnage Castle