Антонова Лилия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова Лилия Константиновна

Антонова Лилия Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антонов Владимир Васильевич

Смерть
2009
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close