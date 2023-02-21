Антонова Лилия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Константин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Антонов Владимир Васильевич
Смерть
2009
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище