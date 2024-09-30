Пуранен (Хютти) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения08.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.09.1890
Рождение ребёнка
31.05.1903
Дочь: Саволайнен (Хютти) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пуранен Иван Петрович
Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно