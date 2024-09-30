Пуранен (Хютти) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуранен (Хютти) Екатерина Петровна

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.03.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
30.09.1890

Муж: Пуранен Иван Петрович

Рождение ребёнка
31.05.1903

Дочь: Саволайнен (Хютти) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пуранен Иван Петрович

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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