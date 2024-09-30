Пуранен Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения14.10.1863
Дата смерти19.02.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1863
Бракосочетание
30.09.1890
Рождение ребёнка
31.05.1903
Дочь: Саволайнен (Хютти) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пуранен (Хютти) Екатерина Петровна
Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1914
Дочь: Саволайнен (Пуранен) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.02.1929