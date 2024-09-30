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Пуранен Иван Петрович

Место рождения

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

14.10.1863

Дата смерти

19.02.1929

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1863

Отец: Пуранен Петр Паульевич

Мать: Пуранен (Уямся) Анна Ивановна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
30.09.1890

Жена: Пуранен (Хютти) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
31.05.1903

Дочь: Саволайнен (Хютти) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пуранен (Хютти) Екатерина Петровна

Хамузи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1914

Дочь: Саволайнен (Пуранен) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
19.02.1929

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