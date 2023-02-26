Максим Георгиев
Место рожденияд.Хотеево
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.10.1798
Жена: Пелагия Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1801
Дочь: Агафия ст
Мать ребёнка: Пелагия Трофимова
д.Хотеево
Рождение ребёнка
24.03.1806
Сын: Артемий Максимов
Мать ребёнка: Пелагия Трофимова
д.Хотеево
Рождение ребёнка
11.02.1809
Дочь: Агафия Максимова
Мать ребёнка: Пелагия Трофимова
д.Хотеево
Смерть
Неизвестно