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Максим Георгиев

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Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: ?

Мать: ?

д.Хотеево
Бракосочетание
15.10.1798

Жена: Пелагия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1801

Дочь: Агафия ст

Мать ребёнка: Пелагия Трофимова

д.Хотеево
Рождение ребёнка
24.03.1806

Сын: Артемий Максимов

Мать ребёнка: Пелагия Трофимова

д.Хотеево
Рождение ребёнка
11.02.1809

Дочь: Агафия Максимова

Мать ребёнка: Пелагия Трофимова

д.Хотеево
Смерть
Неизвестно
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