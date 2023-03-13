Шаранова Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти24.02.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шарановъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Шарановъ Карпъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Новикова Еѵдокія
Отец ребёнка: Шарановъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарановъ Карпъ
Смерть
24.02.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан