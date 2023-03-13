Шаранова Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаранова Анна Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

24.02.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шарановъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Шарановъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Новикова Еѵдокія

Отец ребёнка: Шарановъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарановъ Карпъ

Смерть
24.02.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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