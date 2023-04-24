Алексеева (Милицина) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Милицина) Наталья Владимировна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1942

Сын: Алексеев Петр Семенович

Отец ребёнка: Алексеев Семен Александрович

Рождение ребёнка
11.02.1945

Дочь: Светухина Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Алексеев Семен Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Семен Александрович

Смерть
Неизвестно
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