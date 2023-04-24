Алексеева (Милицина) Наталья Владимировна
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Алексеев Семен Александрович
Рождение ребёнка
11.02.1945
Дочь: Светухина Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Алексеев Семен Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно