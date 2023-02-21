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Рождественский Тимофей Косьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Рождественский Косьма Петров

Мать: не указана

Работа или профессия
С ?.04.1845 по ?.12.1845
Смолевичи, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Дьячек МКЦ Николавевской церкви села Смолевичи 1841-1845 ГАБО Фонд № 251. Опись № 1. Дело № 234
Бракосочетание
18.05.1845

Жена: Якимович Дарья Васильевна

Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область
Пожених: Орловской губернии Трубчевского уезда жители села котовки Мать Его дьячковская жена Феодосия Лукина Тресвятская и дьячек Петр ТимофеевУспенский Поневесте: Мать Ея дьячковская жена жительниц... Показать все
Рождение ребёнка
1873

Сын: Рождественский Федор Тимофеевич

Мать ребёнка: Якимович Дарья Васильевна

Работа или профессия
1877
Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область
По Мглинскому уезду оставлены сверхштатными псаломщикими: с. Подбелово пономарь Тимофѣй Рождественскій (Черниговские епархиальные известия, 1877, № 4, с. 169)
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