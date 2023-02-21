Рождественский Тимофей Косьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Рождественский Косьма Петров
Мать: не указана
Работа или профессия
С ?.04.1845 по ?.12.1845
Смолевичи, Клинцовский муниципальный район, Брянская область
Дьячек МКЦ Николавевской церкви села Смолевичи 1841-1845 ГАБО Фонд № 251. Опись № 1. Дело № 234
Бракосочетание
18.05.1845
Пожених: Орловской губернии Трубчевского уезда жители села котовки Мать Его дьячковская жена Феодосия Лукина Тресвятская и дьячек Петр ТимофеевУспенский Поневесте: Мать Ея дьячковская жена жительниц... Показать все
Рождение ребёнка
1873
Сын: Рождественский Федор Тимофеевич
Мать ребёнка: Якимович Дарья Васильевна
Работа или профессия
1877
По Мглинскому уезду оставлены сверхштатными псаломщикими: с. Подбелово пономарь Тимофѣй Рождественскій (Черниговские епархиальные известия, 1877, № 4, с. 169)