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Рождественский Федор Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Рождественский Тимофей Косьмич

Мать: Якимович Дарья Васильевна

Награда
?.09.1909
Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область
в марте 1909 псаломщик в Успенской церкви с. Подбелово Мглинский уѣздъ: псаломщику Успенской церкви села Подбѣлова Ѳеодору Рождественскому - 18 руб. (Черниговские епархиальные известия, 1909, № 8, ... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1911

Сын: Рождественский Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область
Работа или профессия
С 1920
Староселье, Унечский муниципальный район, Брянская область
Фонд № Р-1316. Опись № 1. Дело № 150. С 1820 г заведующий плодовой сушилкой
Осуждение
05.11.1921
Подбелово, Почепский муниципальный район, Брянская область
5 ноября 1921 года отстранен от выборов как служитель религиозного культа 11 ноября попытался оспорить данное решение 25 ноября его ходатайство было отклонено.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рождественский Михаил Федорович

Мать ребёнка: не указана

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