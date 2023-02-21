Рождественский Федор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Награда
?.09.1909
в марте 1909 псаломщик в Успенской церкви с. Подбелово Мглинский уѣздъ: псаломщику Успенской церкви села Подбѣлова Ѳеодору Рождественскому - 18 руб. (Черниговские епархиальные известия, 1909, № 8, ... Показать все
Рождение ребёнка
27.09.1911
Сын: Рождественский Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
С 1920
Староселье, Унечский муниципальный район, Брянская область
Фонд № Р-1316. Опись № 1. Дело № 150. С 1820 г заведующий плодовой сушилкой
Осуждение
05.11.1921
5 ноября 1921 года отстранен от выборов как служитель религиозного культа 11 ноября попытался оспорить данное решение 25 ноября его ходатайство было отклонено.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рождественский Михаил Федорович
Мать ребёнка: не указана