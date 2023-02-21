Белова Авдотья Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Белова Татьяна(1) Афанасьева
Отец ребёнка: Белов Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Белова Татьяна(2) Афанасьева
Отец ребёнка: Белов Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Белов Афанасий Гаврилович
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно