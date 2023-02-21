Белова Авдотья Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Авдотья Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Белова Татьяна(1) Афанасьева

Отец ребёнка: Белов Афанасий Гаврилович

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Белова Татьяна(2) Афанасьева

Отец ребёнка: Белов Афанасий Гаврилович

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Белов Николай Афанасьев

Отец ребёнка: Белов Афанасий Гаврилович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Афанасий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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