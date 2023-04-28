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Белов Афанасий Гаврилович

Место рождения

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Гаврила

Мать: не указана

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Белова Татьяна(1) Афанасьева

Мать ребёнка: Белова Авдотья Игнатова

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Белова Татьяна(2) Афанасьева

Мать ребёнка: Белова Авдотья Игнатова

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Белов Николай Афанасьев

Мать ребёнка: Белова Авдотья Игнатова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Авдотья Игнатова

Смерть
Неизвестно
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