Белов Афанасий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1816
Отец: Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Белова Татьяна(1) Афанасьева
Мать ребёнка: Белова Авдотья Игнатова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Белова Татьяна(2) Афанасьева
Мать ребёнка: Белова Авдотья Игнатова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Белова Авдотья Игнатова
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Авдотья Игнатова
Смерть
Неизвестно