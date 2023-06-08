Кулачёнков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулачёнков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Кулачёнков Павел

Мать: Кулачёнкова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулачёнков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулачёнков Виктор

Мать ребёнка: Кулачёнкова Надежда

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Кулачёнкова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Кулачёнкова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулачёнкова Надежда

Смерть
Неизвестно