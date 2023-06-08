Кулачёнков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Кулачёнков Павел
Мать: Кулачёнкова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулачёнков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулачёнков Виктор
Мать ребёнка: Кулачёнкова Надежда
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Кулачёнкова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Кулачёнкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулачёнкова Надежда
Смерть
Неизвестно